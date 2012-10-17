Баль: гол психологически сломал ребят

Об этом после игры заявил и.о. главного тренера "сине-желтых" Андрей Баль.

"Потеряли четыре очка в двух матчах, планировали, конечно, выступить лучше. Атакующие игроки не были столь активны, как нужно, защитники Черногории перекрыли все, а ударов с дальней дистанции было очень мало", - сказал он. "Все ребята - профи, после игры с Молдовой мы им сказали забыть все, были и индивидуальные беседы, и общая подготовка. Выходили, но гол психологически сломал ребят", - предположил Баль.

По его словам, Андрея Ярмоленко, который сейчас немного растерял форму, рассчитывали выпустить во втором тайме. Замены были сделаны для усиления игры, они требуют максимальной самоотдачи, но ее некоторые игроки не продемонстрировали.

"Какую тактику выбирали? Фланговые атаки, фланги работали, в первом тайме левый был не таким активным, но после перерыва работали оба", - считает тренер.

"Наверное, игра с Англией дала ребятам некоторую не уверенность, а уже самоуверенность. Надо опускаться на землю, не велась борьба - верховой и за подбор была проиграна", - продолжил Баль.

"Были ли у меня более горькие минуты? Сила каждого спортсмена - характер, нужно никогда не ломаться и вести ту линию, в которую веришь", - сказал тренер.

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