Результаты отборочного раунда Чемпионата мира по футболу

Завершились сегодняшние матчи отборочного раунда Чемпионата мира по футболу.

Группа А. Македония - Сербия 1:0, Бельгия - Шотландия 2:0, Хорватия - Уэльс 2:0 Группа B. Чехия - Болгария 0:0, Италия - Дания 3:1 Группа C. Фареры - Ирландия 1:4, Австрия - Казахстан 4:0, Германия - Швеция 4:4 Группа D. Венгрия - Турция 3:1, Румыния - Голландия 1:4, Андорра - Эстония 0:1 Группа E. Албания - Словения 1:0, Исландия - Швейцария 0:2, Кипр - Норвегия 1:3 Группа F. Россия - Азербайджан 1:0, Израиль - Люксембург 3:0, Португалия - С.Ирландия 1:1 Группа G. Словакия - Греция 0:1, Латвия - Лихтенштейн 2:0, БиГ - Литва 3:0 Группа H. Сан-Марино - Молдова 0:2, Украина - Черногория 0:1, Польша - Англия (матч перенесен на завтра) Группа I. Беларусь - Грузия 2:0, Испания - Франция 1:1

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