Пловец-марафонец совершил заплыв со связанными руками

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель интернет-проекта "Меридиан-Севастополь" и коллега спортсмена-рекордсмена по заплывам на дальние дистанции Роман Черненко.

О.Софяник стартовал в 10.23 в бухте Угольная, и в 10.43 финишировал на пляже в Ушаковой балке, проплыв за 20 минут около 400 метров. На дистанции его страховали пловец-марафонец из Черкасс Анатолий Вялец и член Севастопольской федерации зимнего плавания Надежда Шевченко. Температура морской воды во время заплыва составляла около 22 градусов.

Как рассказал Р.Черненко, первоначально О.Софяник намеревался плыть не только со связанными руками, но и ногами, однако, связывать ноги пришлось бы уже в воде, поэтому пришлось эту идею оставить. По информации самого марафонца, он уже в течение года тренирует данный стиль, который называется «грузинским». «При этом руки связывают не сзади, а спереди. Плыть приходится, совершая волнообразные движения, как в стиле «дельфин». Вдох на каждые два удара ногами. Теперь, когда я совершил этот тренировочный заплыв, я в состоянии переплыть, например, через Севастопольскую бухту», - поведал О.Софяник.

Р.Черненко также сообщил, что в конце недели О.Софяник вместе с Анатолием Вяльцем, а также Александром Толбатовым из Черкасс, Иваном Папуженко из Измаила и протоиереем Захарией (в миру - Керстюк) из Киева, убывают в Сирию для совершения заплыва в Средиземном море. Как планируется, заплыв пройдёт в поддержку сирийских христиан, и будет носить антивоенный характер. Заплыв состоится вдоль берега от города Латакия до города Тартуса. Длина маршрута - 90 км.

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Справка УНИАН. Севастополец Олег Софяник совершил уже около 60 марафонских заплывов, самый длинный из которых – через Южно-Китайское море – 350 км. Переплыл также Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор (вдоль и поперек вместе с журналистом Романом Черненко), пролив Дарданеллы. Совершал марафонские заплывы на расстояние до 100 км вдоль берегов Крыма. Известен также заплывами в холодной воде в зимнее время. Не признаёт плавательных бассейнов и тренируется круглый год в море. Свой очередной сверхмарафонский заплыв Софяник совершил по маршруту Турция-Кипр-Турция в сентябре 2012 года