Блохин выписан из больницы

Об этом заявил Михаил Радуцкий - президент медицинской клиники «Борис», куда направили О.Блохина после гипертонического криза, сообщается на сайте футбольного клуба.

“Буквально только что Олег Владимирович прошел контрольное обследование. Результатами мы остались удовлетворены и Блохин был выписан из стационара. В первое время ему предписан строгий постельный домашний режим, который, как мы надеемся, он будет соблюдать», - сказал М.Радуцкий.

«С каждым днем ситуация все лучше, двигаемся в нужном направлении. Все идет по плану. Сегодня вечером он будет смотреть футбол Украина – Черногория. Под наблюдением врачей, но уже без введения специальных успокоительных препаратов», - отметил М.Радуцкий.

Как сообщал УНИАН, 5 октября О.Блохин госпитализирован с диагнозом «гипертонический криз».