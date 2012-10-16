Тренер Черногории пообещал украинцам жесткую игру

Украина стопроцентно должна была выигрывать в Кишиневе у команды Молдовы.

Об этом накануне поединка отбора на ЧМ-2014 в Киеве сказал наставник сборной Черногории Бранко Брнович, сообщает Динамо Киев от Шурика.

"Каждая игра в этом отборе очень важна. И относимся мы к каждой встрече очень серьезно, независимо от того, играем в Подгорице или на выезде. Проблемы были, но завтра все уже должны быть здоровы. Впрочем, к проблемам нам не привыкать" , - сказал он.

"Мы смотрели матч Молдова - Украина, и могу сказать, что Украина стопроцентно должна была выигрывать. Мы привыкли к давлению. Но завтра в этом смысле труднее Украине, поскольку она потеряла очки в предыдущей игре. Кроме того, украинцы будут играть перед своими болельщиками, недовольными этим результатом", - добавил тренер.

По словам Брновича, он не будет раскрывать всех секретов тактики, чтобы оставить интригу. "Могу сказать, что будем играть гораздо жестче, чем делали это раньше. Мы не намерены давать украинцам свободно работать с мячом. Думаю, это принесет результат. В Украине тоже собирается очень неплохая сборная. Будем надеяться, что игра не подведет ожиданий болельщиков".

Напомним, сегодня в Киеве состоится матч отборочного этапа на ЧМ-2014 Украина - Черногория. Начало трансляции на телеканале Интер - в 21.00.

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