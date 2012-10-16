Роналду сегодня повторит рекорд Лукаса Подольски

В истории футбола 100 матчей за сборную страны в возрасте 27 лет провели только немец Лукас Подольски и эстонец Кристен Виикмае, передает Reuters.

При этом в сборной Португалии Криштиану Роналду - третий по количеству матчей, сыгранных в качестве капитана. Впереди Роналду - Луиш Фигу (127) и Фернандо Коуту (110).

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"Во вторник я сыграю сотый матч. Все мои мысли только о победе. Надеюсь, нас ждет полный стадион болельщиков, которые будут болеть за нас", - написал Роналду в своем Facebook.

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