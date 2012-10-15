Украинец Усик признан лучшим боксером мира 2012 года
Украинский боксер Александр Усик признан лучшим боксером мира 2012 года.
Определились участники самой престижной церемонии награждения лучших боксеров года, которую ежегодно проводит Международная ассоциация любительского бокса (AIBA). Победители избирались в 10 номинациях.
В номинации «Лучший боксер элитного мужского дивизиона 2012», независимо от весовых категорий, победу одержал украинец Александр Усик (весовая категория 91 кг), сообщает сайт Национального Олимпийского комитета Украины.
Харизматичный и невероятно талантливый боксер из Симферополя поразил весь спортивный мир своими яркими и безоговорочными победами на Играх XXX Олимпиады в Лондоне. А победный гопак, который А.Усик исполнил после победы в финале Олимпиады над итальянцем Клементе Руссо, не оставил равнодушным никого.
Напомним, что в 2009 году победу в данной номинации получил двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил А.Усика с наградой и признанием его таланта и успеха всем миром.