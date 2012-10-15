Украинец Усик признан лучшим боксером мира 2012 года

Определились участники самой престижной церемонии награждения лучших боксеров года, которую ежегодно проводит Международная ассоциация любительского бокса (AIBA). Победители избирались в 10 номинациях.

В номинации «Лучший боксер элитного мужского дивизиона 2012», независимо от весовых категорий, победу одержал украинец Александр Усик (весовая категория 91 кг), сообщает сайт Национального Олимпийского комитета Украины.

Харизматичный и невероятно талантливый боксер из Симферополя поразил весь спортивный мир своими яркими и безоговорочными победами на Играх XXX Олимпиады в Лондоне. А победный гопак, который А.Усик исполнил после победы в финале Олимпиады над итальянцем Клементе Руссо, не оставил равнодушным никого.

Напомним, что в 2009 году победу в данной номинации получил двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил А.Усика с наградой и признанием его таланта и успеха всем миром.