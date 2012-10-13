В Киеве увековечат память шведских футбольных фанатов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, сегодня председатель КГГА Александр Попов официально объявил конкурс среди столичных молодых скульпторов на лучший проект.

«Этот монумент мы хотим установить ко Дню Киева 2013 года на Трухановом острове – месте, где зафиксирован абсолютный рекорд УЕФА по количеству болельщиков на территории одного фан-кемпинга. Мы отберем лучшие предложения столичных скульпторов, однако выбрать победителя среди них поручим Ассоциации болельщиков Королевства Швеция», - отметил А.Попов.

По его словам, Швеция с радостью подхватила идею со скульптурой.

Председатель КГГА сообщил, что установить памятник город планирует на средства спонсоров, премию победителю конкурса обеспечат также меценаты. Открыть памятник планируется в рамках фестиваля Rock’nSich, который со следующего года станет международным рок- и экстрим-фестивалем.

По информации председателя КГГА, на Rock’nSich, который будет проводиться в мае 2013 года на Трухановом острове, ожидается визит большой делегации от Ассоциации фанов, которая будет насчитывать несколько тысяч шведов.

В столичной госадминистрации сегодня была презентована концепция фестиваля Rock’nSich. В мероприятии принял участие учредитель фестиваля Олег Скрипка.

Он отметил, что Rock’nSich-2013 - это будет уже совместный украинско-шведский проект.

«Я решил модернизировать «Рок-Сичь», потому что раньше это был сугубо украинский рок, и чувствовалось, что нужно открыть границы, нужно сделать его интернациональным. И у меня возникла идея, что можно сделать такой братский, дружеский фестиваль Rock’nSich, который каждый год будет принимать какую-то страну, и очевидно, что на Трухановом острове нужно первыми принять именно шведов», – сказал О.Скрипка.