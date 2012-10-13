Житель Киевской области рассылал стероиды по России

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации ФТС РФ.

«Только за последний месяц адресант из Киевской области четыре раза направлял посылки, содержащие запрещенные вещества, в разные регионы нашей страны. В двух случаях с помощью рентгенотелевизионной установки в посылках, предназначенных жителям Москвы, обнаружено 504 таблетки белого цвета круглой формы, которые были расфасованы в пластиковые флаконы. Экспертиза установила, что в таблетках содержится сильнодействующее вещество – оксиметолон (синтетический анаболический стероид)», говорится в сообщении ФТС.

Посылки с аналогичным содержимым направлялись также в города Киров и Бийск. Во всех четырех случаях в таможенных декларациях были заявлены штекеры к периферийным компьютерным устройствам.

По фактам незаконного перемещения сильнодействующих таблеток в отношении неустановленных лиц сотрудниками Брянской таможни возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза сильнодействующих веществ).

В Управлении информации ФТС РФ также отметили, что с начала года инспекторским составом Володарского таможенного поста, осуществляющим таможенный контроль международных почтовых отправлений, выявлено 38 фактов контрабанды сильнодействующих веществ. Большей частью, это анаболические стероидные препараты, неофициально используемые спортсменами в качестве допинга, а также в бодибилдинге.