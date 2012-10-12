Результаты отборочного раунда Чемпионата мира по футболу
23:39, 12 октября 2012Спорт
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Завершились сегодняшние матчи отборочного раунда Чемпионата мира по футболу.
Группа А. Уэльс - Шотландия 2:1, Македония - Хорватия 1:2, Сербия - Бельгия 0:3
Группа B. Армения - Италия 1:3, Чехия - Мальта 3:1, Болгария - Дания 1:1
Группа C. Фареры - Швеция 1:2, Казахстан - Австрия 0:0, Ирландия - Германия 1:6
Группа D. Турция - Румыния 0:1, Эстония - Венгрия 0:1, Голландия - Андорра 3:0
Группа E. Албания - Исландия 1:2, Швейцария - Норвегия 1:1, Словения - Кипр 2:1
Группа F. Россия - Португалия 1:0, Люксембург - Израиль 0:6
Группа G. Словакия - Латвия 2:1, Лихтенштейн - Литва 0:2, Греция - БиГ 0:0
Группа H. Молдова - Украина 0:0, Англия - Сан-Марино 5:0
Группа I. Финляндия - Грузия 1:1, Беларусь - Испания 0:4
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