Результаты отборочного раунда Чемпионата мира по футболу

Завершились сегодняшние матчи отборочного раунда Чемпионата мира по футболу.

Группа А. Уэльс - Шотландия 2:1, Македония - Хорватия 1:2, Сербия - Бельгия 0:3 Группа B. Армения - Италия 1:3, Чехия - Мальта 3:1, Болгария - Дания 1:1 Группа C. Фареры - Швеция 1:2, Казахстан - Австрия 0:0, Ирландия - Германия 1:6 Группа D. Турция - Румыния 0:1, Эстония - Венгрия 0:1, Голландия - Андорра 3:0 Группа E. Албания - Исландия 1:2, Швейцария - Норвегия 1:1, Словения - Кипр 2:1 Группа F. Россия - Португалия 1:0, Люксембург - Израиль 0:6 Группа G. Словакия - Латвия 2:1, Лихтенштейн - Литва 0:2, Греция - БиГ 0:0 Группа H. Молдова - Украина 0:0, Англия - Сан-Марино 5:0 Группа I. Финляндия - Грузия 1:1, Беларусь - Испания 0:4

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