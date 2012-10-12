Баль: украинская сборная приехала в Кишинев за победой
09:45, 12 октября 2012Спорт
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И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Андрей Баль рассказал о сегодняшнем поединке отбора на чемпионат мира-2014 против Молдовы.
Андрей Баль приехал за победой
"Недооценки соперника в коем случае не должно быть, и мы всем тренерским штабом работаем над этим. А кого-то выделять в составе сборной Молдовы я не хотел бы, потому что этим я раскрою наши козыри. Скажу одно: в составе молдавской команды есть ребята, которым нужно уделить внимание. Речь идет о всех ведущих исполнителях этой сборной", - цитирует Баля ТСН.
Андрей Баль отметил, что в матче с Молдовой возможна и ничья, ведь футбол - непредсказуем. "Это футбол, здесь все возможно. Но мы приехали за победой. А как будет, покажет игра", - добавил тренер.
Напомним, что матч Молдова - Украина состоится сегодня в Кишиневе. Начало - в 21:00. Трансляция - телеканал Интер.
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