”Шахтер” проведет в Греции два матча

07:45, 12 октября 2007
Спорт
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"Чтобы заполнить паузу в чемпионате"

Набирает обороты конфликт в ”Шахтере”. Футбольный клуб заявляет, что агенты бразильца Матузалема оказывают давление на ФК ”Шахтер”Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) проведет 12 и 14 октября в Греции товарищеские матчи с клубами "Олимпиакос" (Пирей) и "ПАОК" (Салоники).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Шахтер", руководство клуба выступило с инициативой провести спарринг с греческими клубами, "чтобы заполнить паузу в чемпионате, связанную с матчами национальных сборных".

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