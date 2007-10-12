”Шахтер” проведет в Греции два матча
07:45, 12 октября 2007Спорт
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"Чтобы заполнить паузу в чемпионате"
Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) проведет 12 и 14 октября в Греции товарищеские матчи с клубами "Олимпиакос" (Пирей) и "ПАОК" (Салоники).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Шахтер", руководство клуба выступило с инициативой провести спарринг с греческими клубами, "чтобы заполнить паузу в чемпионате, связанную с матчами национальных сборных".
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