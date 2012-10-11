Сборная Украины под руководством Баля двинулась на Молдову

Сегодня национальная команда Украины по футболу под руководством и.о. главного тренера Андрея Баля взяла курс на Кишинев, где завтра проведет свой второй матч отборочного цикла ЧМ-2014 против сборной Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

В составе «сине-желтых» - 21 игрок: вратари - Пятов, Коваль, Бандура; защитники - Михалик, Хачериди, Кучер, Шевчук, Бутко, Селин; полузащитники - Гармаш, Гусев, Ярмоленко, Безус, Ротань, Назаренко, Степаненко , Тимощук; форварды - Зозуля, Девич, Милевский, Селезнев.

Напомним, что Евгений Селезнев и Артем Милевский получили вызовы и присоединились к команде накануне из-за травмы Евгения Коноплянки, который повредил связки голеностопа на тренировке. Медики надеются поставить одного из самых креативных игроков команды к домашнему матчу против Черногории.

Сборную Украины буквально подкосила эпидемия травм. Коноплянка стал четвертым игроком, у которого возникли проблемы со здоровьем до или во время подготовки сборной к очередным матчам отбора. Напомним, что первые неутешительные новости пришли из Москвы еще за неделю до начала сбора: вратарь Андрей Дикань получил травму плеча в матче за клуб и выбыл из игры минимум на месяц. Поэтому поврежденного коллегу заменил Александр Бандура. Уже на сам сбор с воспалением ахиллова сухожилия прибыл Ярослав Ракицкий. После обследования игрока медицинский штаб «сине-желтых» отпустил Ярослава в клуб для прохождения курса лечения. Сразу за этим врачи национальной команды выяснили, что у другого защитника - Виталия Мандзюка усугубилось вирусное заболевание, которое требует интенсивной десятидневной антибиотко-терапии. Поэтому и этого игрока следовало отправить домой.

Кроме того операцию перенес сам главный тренер национальной команды Олег Блохин, а тренер вратарей Юрий Роменский был госпитализован с диагнозом «гипертонический криз». Однако, новости о том, что Олегу Владимировичу становится лучше с каждым днем, а Юрий Михайлович вчера вернулся к работе в сборной, настраивают на позитивный настрой, - отмечают в ФФУ.

Напомним матч отбора на Чемпионат мира 2014 Молдова - Украина состоится 12 октября в 21.00. Прямая трансляция - на телеканале «Интер».