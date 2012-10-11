Суркис надеется, что Блохин будет в строю к матчу с Порту

По крайней мере, президент клуба Игорь Суркис надеется, что Блохин будет в строю к домашнему матчу с "Порту", который состоится 6 ноября.

"К матчу с" Металлистом "он уже сможет консультировать команду. Подчеркну - консультировать, но не тренировать. А уже к домашней игре с" Порту "надеюсь, Олег Владимирович будет в строю", - отметил Суркис.

По поводу запрета врачей на перелеты, Игорь Михайлович подчеркнул, что "Динамо" будет полностью выполнять рекомендации специалистов: "Никто не собирается рисковать".

Напомним, что Блохин попал в больницу вечером 5 октября. На следующий день ему сделали операцию. Медики отмечают, что динамика выздоровления Олега Владимировича положительная.

ТСН