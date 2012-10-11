Суркис надеется, что Блохин будет в строю к матчу с Порту
10:11, 11 октября 2012Спорт
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Тренер киевского "Динамо" Олег Блохин может вернуться к своим обязанностям через три недели.
Игорь Суркис ждет выздоровления Блохина
По крайней мере, президент клуба Игорь Суркис надеется, что Блохин будет в строю к домашнему матчу с "Порту", который состоится 6 ноября.
"К матчу с" Металлистом "он уже сможет консультировать команду. Подчеркну - консультировать, но не тренировать. А уже к домашней игре с" Порту "надеюсь, Олег Владимирович будет в строю", - отметил Суркис.
По поводу запрета врачей на перелеты, Игорь Михайлович подчеркнул, что "Динамо" будет полностью выполнять рекомендации специалистов: "Никто не собирается рисковать".
Напомним, что Блохин попал в больницу вечером 5 октября. На следующий день ему сделали операцию. Медики отмечают, что динамика выздоровления Олега Владимировича положительная.
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