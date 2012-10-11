Селезнев обрадовался вызову в сборную Украины

09:09, 11 октября 2012
Спорт
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Нападающий днепропетровского "Днепра" Евгений Селезнев признался, что рад вызову в национальную сборную Украины.

Евгений Селезнев снова сыграет за сборную

"Рад, что на меня снова рассчитывают в сборной. В тот момент, когда мне звонили из национальной команды, я был на тренировке. Потом сразу набрали мою жену, чтобы уладить формальности для бронирования билетов ", - рассказал Евгений.

Напомним, что Селезнев срочно вызван в сборную вместе с Артемом Милевским после того, как стало известно, что Евгений Коноплянка из-за проблем с голеностопом не сможет сыграть с Молдовой в эту пятницу.

ТСН

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