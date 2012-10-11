Селезнев обрадовался вызову в сборную Украины

"Рад, что на меня снова рассчитывают в сборной. В тот момент, когда мне звонили из национальной команды, я был на тренировке. Потом сразу набрали мою жену, чтобы уладить формальности для бронирования билетов ", - рассказал Евгений.

Напомним, что Селезнев срочно вызван в сборную вместе с Артемом Милевским после того, как стало известно, что Евгений Коноплянка из-за проблем с голеностопом не сможет сыграть с Молдовой в эту пятницу.

ТСН