Селезнев обрадовался вызову в сборную Украины
09:09, 11 октября 2012Спорт
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Нападающий днепропетровского "Днепра" Евгений Селезнев признался, что рад вызову в национальную сборную Украины.
Евгений Селезнев снова сыграет за сборную
"Рад, что на меня снова рассчитывают в сборной. В тот момент, когда мне звонили из национальной команды, я был на тренировке. Потом сразу набрали мою жену, чтобы уладить формальности для бронирования билетов ", - рассказал Евгений.
Напомним, что Селезнев срочно вызван в сборную вместе с Артемом Милевским после того, как стало известно, что Евгений Коноплянка из-за проблем с голеностопом не сможет сыграть с Молдовой в эту пятницу.
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