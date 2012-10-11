Федерация дзюдо присудила Путину восьмой дан
01:19, 11 октября 2012Спорт
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Международная федерация дзюдо (IJF) присвоила президенту Российской Федерации Владимиру Путину восьмой дан дзюдо.
Федерация дзюдо присудила Путину восьмой дан
Об этом говорится в опубликованном в Лозанне сообщении федерации.
"Являясь почетным президентом IJF, заслуженным дзюдоистом и лидером великой страны, Владимир Путин - идеальный посол для нашего вида спорта. Иметь в своих рядах человека такого ранга и репутации - большая честь как для нашей международной федерации, так и для всего дзюдо-сообщества. Президент В.Путин в полной мере отражает высокие ценности дзюдо", - заявил президента IJF Мариус Визер.
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