Федерация дзюдо присудила Путину восьмой дан

Об этом говорится в опубликованном в Лозанне сообщении федерации.

"Являясь почетным президентом IJF, заслуженным дзюдоистом и лидером великой страны, Владимир Путин - идеальный посол для нашего вида спорта. Иметь в своих рядах человека такого ранга и репутации - большая честь как для нашей международной федерации, так и для всего дзюдо-сообщества. Президент В.Путин в полной мере отражает высокие ценности дзюдо", - заявил президента IJF Мариус Визер.