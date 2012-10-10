В руководстве легкоатлетической сборной продолжаются чистки

Соответствующий приказ был подписан 9 октября, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта.

Р.Руссу уволен в связи с невыполнением ряда пунктов контракта, на основании ст.36 КЗОТ Украины и акта Госслужбы молодежи и спорта Украины от 13 сентября 2012 года и пояснительной записки от 20 сентября 2012 года.

Кроме того, сегодня, 10 октября, приказом Государственной службы молодежи и спорта Украины с должности старшего тренера штатной сборной команды Украины по легкой атлетике уволен Константин Степанцов.

К.Степанцов также уволен на основании невыполнения ряда пунктов контракта.

Как сообщал УНИАН, ранее спецкомиссия Госслужбы выявила факты нецелевого использования руководством сборной по легкой атлетике бюджетных средств, выделенных на подготовку спортсменов

По результатам работы спецкомиссии были уволены со своих должностей государственный тренер сборной Валерий Александров и главный тренер Александр Апайчев.