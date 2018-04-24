Пьерлуиджи Коллина: «Вы все еще убеждены, что арбитры получают деньги от клубов?..»

Он был кумиром всех футбольных фанов в Украине до тех пор, пока не стал куратором судейского корпуса страны в 2010 году. Тогда, сначала, многие восприняли его, как мессию для отечественного футбола. Теперь же, спустя два с половиной года работы, он – объект не столько восхищения, сколько критики, подозрений, претензий и обвинений в потворстве коррупции в украинском футболе. К радости поклонников и огорчению критиков во вторник стало известно, что ФФУ продлила контракт с Коллиной до 2015 года. Стало быть, украинские журналисты и зрители еще не раз станут свидетелями эмоциональных выступлений, чтобы там ни говорили, одного из лучших футбольных арбитров мира – в защиту украинских коллег.

Итак, великий Коллина о…

…Судейских ошибках в украинском футболе

Давайте разберемся: преднамеренность – это действие совершенное умышленно. То есть, когда кто-то заранее решил, каким будет исход матча. Если это так, то это преступление. Есть доказательства — добро пожаловать ко мне. Если что-то будет доказано, то я первый пойду против этого человека. Но до тех пор, пока преступление не доказано — это ошибка. Арбитры ошибаются. Я тоже ошибался. Это нормально. Это не преднамеренно. Тот, кто ошибается – платит за это. Арбитр платит за ошибку. Если вы считаете, что сегодня у нас существует безнаказанность – это не совсем так. Потом судья, конечно, возвращается на поле — еще не хватало, чтобы он всю жизнь платил за свои ошибки.

До тех пор, пока в Украине будет существовать предубежденность, что арбитр выходит на поле с целью кому-то навредить, а кому-то дать преимущество — уровень украинского футбола не повысится. Я слышал, как говорят, что уже определены команды, которые будут понижены в первую лигу. Кем определены? Кто это решил? Арбитры? Собираются и принимают решение? Вы что, действительно думаете так? Насмотрелись фильмов о Джеймсе Бонде? Я тут – не случайный человек, не с улицы пришел. У меня есть опыт, чтобы понять, о чем говорится и о чем не говорится. Вы не думайте, что я не знаю украинской реальности. Не думайте, что я не в курсе. Я все знаю, но мы должны смотреть в будущее, иначе никогда не вырастет футбол Украины. Весь футбол. Никогда не появится хорошее судейство.

О критике

Дискуссии вокруг арбитров – явление общее. По всей Европе. По всему миру. Можно взять газету за любой день недели в Италии, Германии, Испании и найти обсуждения арбитров. Вы критикуете? Я очень демократичен, но, если бы вы попробовали выйти на поле и принять то или иное решение, вы бы поняли, как это тяжело. Комментировать всегда легче, чем делать. Вдумайтесь, как мало времени у судьи, чтобы увидеть, понять и принять решение. Даже по телевидению бывает сложно определить, кто виноват в игровом моменте, а на поле – тем более. Поэтому решения могут быть разными в одинаковых эпизодах.

Испанская половица гласит: «Одно дело – оказаться с быком один на один, другое — наблюдать за ним с трибуны». Вы все еще убеждены, что арбитры получают деньги от клубов? Два года назад так мне и сказали. И теперь снова... Вы убеждены, что арбитры ошибаются по команде, только преднамеренно, предумышленно... Я не буду вас разубеждать. Большего, чем работать с арбитрами, пытаясь улучшить их работу, чем предоставить им всю помощь, которую возможно – я сделать не могу.

Не надо говорить, что из Донецка сложно «увозить» очки в последнее время. За два с половиной года я видел, как «Оболонь» увозит очки с «Донбасс Арены», как это делает «Металлист», как запорожский «Металлург» увозит очки из Харькова... Если играют хорошо — очки сами идут. Давайте откажемся, освободимся от некоторых убеждений — о том, что к одному клубу – одно отношение, к другому – другое. Это не так.

О матче «Шахтера» с «Днепром»

В это матче было два контакта мяча с рукой. Первый — когда игрок подпрыгнул с широко расставленными руками. Когда игрок так делает – он рискует. Поэтому решение считать это игрой рукой – а сие наказуемо – правильное. А во втором случае рука игрока была перед корпусом в абсолютно нормальном положении и мяч в нее просто попал — считать это неумышленным и ненаказуемым также является правильным решением. Вы, конечно же, можете быть не согласны с моим ответом, но я отвечаю за арбитров. То, что я говорю, является правильной трактовкой во всем мире. Сегодня в футбол играют так: контакт рукой типа А — наказуем, контакт рукой типа В — не наказуем. Это не новинка. Это знают все.

Два с половиной года назад, когда я приехал в Украину — каждое касание мяча рукой было наказуемо. Любое. Вас это устраивало? Только в Украине такое было. Мы это изменили. Сегодняшняя трактовка соответствует той, которая существует в других странах.

О симуляциях

В последнее время мы видим много симуляции в футболе. И в украинском также... Если бы люди, которые занимаются футболом, говорили об этом – они принесли бы ему пользу. Мне было бы приятно услышать критику по отношению к тем спортсменам, кто ведет себя подобным образом, и это было бы заслуженно. Потому что игрок, который симулирует, не демонстрирует хороший футбол. И это не проблема Украины — это проблема футбола в целом. Много раз на разных уровнях подчеркивалось, насколько важно бороться с симуляцией. Это наша общая серьезная футбольная проблема.

О нападении болельщика на ассистента арбитра во время матча «Черноморец»-«Метталист»

Я не думаю, что это красиво, когда болельщик выбегает на поле. В Украине, Италии, Англии... В любой стране. И особенно, когда он при этом пытается напасть на ассистента арбитра. Это не очень хороший имидж для Украины. Я надеюсь, что такого больше не произойдет. И, я не хочу никого критиковать, но считаю, что, когда часть стадиона аплодирует этому, когда говорят, что нападавший правильно поступил и что он «молодец» - позвольте мне не согласиться с этим. Это не идет на благо футболу в целом и украинскому в частности. Это видео показали, например, по итальянскому телевидению. Это некрасиво.

О новом руководстве ФФУ

Тот факт, что представитель новой власти в ФФУ сейчас присутствует рядом со мной (на встрече с журналистами, -УНИАН) доказывает, что мы работаем в команде . Если бы не было возможности продолжать работать так, как я работал до этого дня, то меня бы тут сегодня не было. Моя работа не зависит от того, есть кто-то или нет. Я работал два с половиной года, и точно таким же образом буду работать и дальше на протяжении двух с половиной лет.

Записала Анастасия Береза