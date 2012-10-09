Футбольный агент: Суркис запросил за Ярмоленко космическую цену

По словам агента, президент киевлян Игорь Суркис запросил за своего нападающего очень высокую сумму, хотя Ярмоленко вполне ее стоит.

"Это мечта, я об этом сказал директору "Милана". Можете долго мечтать о Ярмоленко, и есть цена, которую объявил Игорь Михайлович нам месяц назад или два. "Милан" может очень долго мечтать о Ярмоленко.Это самый высокий трансфер в истории украинского и российского футбола. Если считать из России, Украины в Европу. И я не говорю ничего, он наверное стоит этих денег", - сказал Трабукки ДинамоМании.

По мнению агента, Ярмоленко - футболист мирового уровня, и если дойдет до конкретных переговоров, то президент "Динамо", все же, пойдет на некоторые уступки.

"Игорь Михайлович грамотный человек, если дойдет до каких-то переговоров конкретных, он пойдет все-таки навстречу. Но цифру космическую он назвал. Я считаю, она оправдана. Потому что это футболист мирового уровня. Я думаю, он и Мхитарян - лучшие футболисты бывшего СНГ", - считает Марко Трабукки.

"В "Милане" он будет лучшим футболистом. Ибрагимовича, Тьягу Силвы в "Милане" уже нет. Ярмоленко приедет и через месяц (не говорю, что он будет капитаном), но будет лидером команды. Потому что он игрок сильнейший, а "Милан" это уже команда, позвольте сказать, слабейшая. Больно на это смотреть. Я думаю, к сожалению, Андрей заслуживает лучшего, чем "Милан", - подитожил Трабукки.