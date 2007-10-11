Андрей Воронин: я не девочка, чтобы обижаться

Андрей Воронин заявляет, что конфликт с тренером сборной Украины Олегом Блохиным исчерпан. Об этом форвард сборной и английского "Ливерпуля" поведал в интервью .

На вопрос, осталось ли у него какое-то чувство обиды украинский нападающий ответил: "Я не девочка, чтобы на кого-то обижаться. Во-вторых, конфликт давным-давно решен, и возвращаться к нему не вижу смысла".

"Домой и в сборную я всегда приезжаю с прекрасным настроением. Мне не надо мотивировать себя", - сказал футболист.

Форвард "Ливерпуля" следит за перипетиями отечественного футбола и считает, что в Европе считаются с украинскими клубами: "...видел игру "Металлиста" с "Эвертоном" в Ливерпуле, и они сыграли очень прилично. Был рад, что ребята сумели завоевать очко в гостях, и очень расстроился, когда узнал, что дома они проиграли. Думаю, что сейчас с нами считаются во всей Европе. "Шахтер" выиграл две игры в Лиге чемпионов. Хотя "Динамо" в Лиге играет пока не очень удачно, а "Днепр" вылетел из Кубка УЕФА с Украиной в Англии считаются и с украинскими клубами тоже.

По материалам Динамомании