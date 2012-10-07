Блохин порывается сбежать из больницы, если ему не включат телевизор

17:34, 07 октября 2012
Спорт
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По словам президента медицинской клиники "Борис", в которой проходит лечение тренер, Михаила Радуцкого, Блохин находится в бодром настроении и требует, чтобы ему разрешили посмотреть сегодняшний матч Премьер-лиги "Днепр" - "Динамо".

Блохину счет сообщат завтра

"Мы однозначно не разрешим, хотя Олег Владимирович обижается. Матч важный, но здоровье Блохина – важнее. Это не обсуждается", - сказал Радуцкий в интервью "Комсомольской правде в Украине"

Президент клиники утверждает, что самое сложное в лечении – это то, что Блохин очень эмоциональный и действенный человек: "Выдвигает ультиматумы – когда он будет смотреть телевизор, если не будет – встанет и уйдет. В этом весь Блохин, каким он был всегда, лидер по характеру. Но сейчас мы с этим боремся".

Михаил Радуцкий считает, что помочь в скорейшем выздоровлении Блохину может победа "Динамо" над "Днепром".

"Все равно просочится информация, как сегодня сыграет "Динамо". Эмоции любые Блохину запрещены, но положительные немного меньше, чем отрицательные. Если сегодня "Динамо" выиграет у "Днепра", мы тихонечко завтра Олегу Владимировичу об этом скажем. Это будет помощь в восстановительном процессе", - сказал врач.

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