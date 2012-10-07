Результаты матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Продолжается 11-й тур украинской Премьер-лиги

В субботу было сыграно 4 матча 11 тура Чемпионата Украины по футболу: Металлург З - Волынь 0:3 (Пилипчук 34, Бикфалви 35, Аржанов 50) Арсенал - Говерла 2:0 (Гоменюк 45, Ковпак 68) Ильичевец - Черноморец 2:1 (Чижов 17, Федотов 66 - Политыло 51) Заря - Карпаты 2:1 (Галюза пен. 56, Худзик 68 - Ощипко 59).

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