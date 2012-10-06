Врачи убрали из палаты Блохина телевизор и запретили визиты

Угрозы жизни главного тренера киевского "Динамо" Олега Блохина нет.

Об этом заявил Михаил Радуцкий - президент медицинской клиники, куда направили О.Блохина после гипертонического криза, сообщает «Чемпион».

"Мы считаем, что, к сожалению, не прошел бесследно психоэмоциональный всплеск, который пережил Олег Владимирович в последние десять дней. Но угрозы жизни нет", - сказал М.Радуцкий.

"Конечно, загадывать никто не имеет права, но состояние стабильное, и мы надеемся, что все будет хорошо", - добавил врач.

Врачи говорят, что в ближайшее время О.Блохину нужно побыть вне футбола.

"Вы же знаете Олега Владимировича. Он уже чуть ли не завтра собрался на тренировку, но мы, конечно, не пустим. Мы специально забрали из палаты телевизор, и запретили все посещения. Эмоциональность может пойти не на пользу", - цитирует М.Радуцкого «Комсомольская правда в Украине».