Суркис проведал Блохина в больнице
Состояние Олега Блохина не вызывает серьезных опасений и через несколько дней должно нормализоваться.
Об этом сказал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.
"Это результат определенного стресса. Ведь на Олега Владимировича последнее время свалилась большая нагрузка, прежде всего психологическая. Но, надеюсь, пройдет 4-5 дней в спокойном режиме, и состояние нормализуется", - сказал он.
"Он парень здоровый, его обследовали. Будем надеяться, что все будет хорошо. Во всяком случае, на сегодняшний день предпосылок для волнений нет никаких", - добавил Игорь Михайлович.
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По словам Суркиса, он уже навестил Блохина, где нормально с ним пообщался.
"Сказал ему, чтобы не нервничал, не переживал. Команду никто не бросит, есть люди, тренеры, которые, надеюсь, сделают все как надо, чтобы к выздоровлению Блохина команда была в хорошем тонусе. Но самое главное - чтобы выздоровел он", - приводит его слова gazeta.ua.