Суркис проведал Блохина в больнице

Об этом сказал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

"Это результат определенного стресса. Ведь на Олега Владимировича последнее время свалилась большая нагрузка, прежде всего психологическая. Но, надеюсь, пройдет 4-5 дней в спокойном режиме, и состояние нормализуется", - сказал он.

"Он парень здоровый, его обследовали. Будем надеяться, что все будет хорошо. Во всяком случае, на сегодняшний день предпосылок для волнений нет никаких", - добавил Игорь Михайлович.

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По словам Суркиса, он уже навестил Блохина, где нормально с ним пообщался.

"Сказал ему, чтобы не нервничал, не переживал. Команду никто не бросит, есть люди, тренеры, которые, надеюсь, сделают все как надо, чтобы к выздоровлению Блохина команда была в хорошем тонусе. Но самое главное - чтобы выздоровел он", - приводит его слова gazeta.ua.