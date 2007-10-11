Лукарелли очень доволен и на родину не собирается

Кристиано Лукарелли через свой официальный сайт опроверг появившуюся информацию, что он намерен вернуться на родину.

"Я опровергаю информацию, опубликованную в британской и российской печати о якобы моем желании снова играть в Италии. Я доволен, что выступаю за "Шахтер" и не имею никакого желания что-то менять. С сегодняшнего дня я больше не намерен комментировать подобные слухи".

Добавим, что пять дней назад Лукарелли через свой сайт оставлял сообщение-опровержение следующего содержания:

"Кристиано Лукарелли категорически опровергает сообщения, появившиеся сегодня на некоторых сайтах в Интернете, в которых говорится о его возвращении в «Ливорно» в роли «патрона» вместе с Игором Протти и группой игроков, оставивших след в истории клуба.

В профессиональной карьере Кристиано наступил хороший период, когда его клуб занимает первое место как в Лиге чемпионов, так и в национальном первенстве. Кроме того, футболист ведет борьбу за место в сборной Италии на ЕВРО-2008".

Террикон