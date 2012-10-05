Результаты матчей Лиги Европы

Группа A. Анжи - Янг Бойз 2:0, Ливерпуль - Удинезе 2:3

Группа B. Академика - Хапоэль (Тель-Авив) 1:1, Атлетико - Виктория Пльзень 1:0

Группа C. Марсель - АЕЛ 5:1, Боруссия - Фенербахче 2:4

Группа D. Ньюкасл - Бордо 3:0, Брюгге - Маритиму 2:0

Группа E. Мёльде - Штутгарт 2:0, Стяуа - Копенгаген 1:0

Группа F. АИК - Днепр 2:3, ПСВ Эйндховен - Наполи 3:0

Группа G. Базель - Генк 2:2, Видеотон - Спортинг 3:0

Группа H. Нефтчи - Интер (Милан) 1:3, Рубин - Партизан 2:0

Группа I. Хапоэль (Кирьят-Шмона) - Лион 3:4, Спарта (Прага) - Атлетик 3:1

Группа J. Лацио - Марибор 1:0, Панатинаикос - Тоттенхэм 1:1

Группа K. Металлист - Рапид (Вена) 2:0, Русенборг - Байер 0:1

Группа L. Ганновер - Леванте 2:1, Хельсингборг - Твенте 2:2.

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Украинские команды, выступающие в этом турнире, лидируют в своих группах: Днепр с 6 очками (у ПСВ и Наполи по 3, а у АИК - 0), а Металлист с 4 (столько же у Байера, у Русенборга - 3, нет баллов у Рапида).

Следующий тур пройдет 25 октября: Днепр дома принимает Наполи, Металлист отправится в Норвегию к Русенборгу.