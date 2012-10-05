В Украине проходит чемпионат мира по спиннингу с лодки

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации указанное соревнование (ловля хищной рыбы на искусственную приманку), которое проводится в Украине впервые, продлится до 7 октября.

Организация и подготовка чемпионата мира осуществляется Херсонской федерацией рыболовного спорта, которая является полноправным членом Федерации рыболовного спорта Украины, а также при поддержке Херсонской облгосадминистрации.

Соревнование пройдет в два тура с участием около 90 спортсменов из 13 стран мира, будут использованы 30-35 лодок, места расположения которых будут определяться жеребьевкой.

Закрытие чемпионата состоится в рамках фестиваля «Рыбный пир» 7 октября в Херсоне, на центральной набережной города (пр. Ушакова).

Кроме того, в сообщении указывается, что с 6 по 7 октября в Херсоне, в дельте реки Днепр (на акватории правого берега реки: от лесхоза с.Антоновка вниз по течению к набережной парка Славы) пройдет Кубок Украины 2012 года по подводной охоте.

Организация и подготовка Кубка Украины осуществляется Херсонской областной общественной организацией «Спортивный клуб водных видов спорта «Аквасфера Юг» (член Федерации подводного спорта и подводной деятельности Украины), и при поддержке Херсонской областной государственной администрации.

Для участия в этом соревновании подали заявки около 150 спортсменов.

Сборная Украины по ловле хищника с лодки входит в мировую рыболовную элиту и является фаворитом ЧМ-2012. В частности, сборная Украины - чемпион мира 2009 года в командном зачете, спортсмены сборной Украины были чемпионами мира и бронзовыми призерами 2009 года в личном зачете.

В 2010 году наша сборная завоевала серебряные медали, как в командном, так и личном зачете.

Cправка УНИАН. Федерация рыболовного спорта Украины (ФРСУ) – всеукраинская общественная организация, основной задачей которой является популяризация рыболовного спорта в Украине. Основана в 2002 г., объединяет более 2 тыс. членов.

Ежегодно под эгидой ФРСУ проводится более двадцати соревнований национального уровня в восьми дисциплинах рыболовного спорта (ловля рыбы поплавочной удочкой; ловля карпа; ловля рыбы на фидер; ловля хищной рыбы спиннингом с берега; ловля хищной рыбы спиннингом с лодки; ловля рыбы со льда на мормышку; ловля рыбы нахлыстом; морская рыбалка).

ФРСУ является членом международной федерации рыболовов FIPS и ежегодно участвует в семи мировых первенствах и одном европейском.