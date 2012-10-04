Днепр выиграл матч Лиги Европы

Завершился матч группового этапа Лиги Европы УЕФА в группе F между Днепром и стокгольмским клубом АИК.

АИК - Днепр 2:3 (Даниэльссон 5, Гойтом 45 - Калинич 41, Мандзюк 74, Селезнев 83). В другом матче этой группы сыграли ПСВ Эйндховен - Наполи 3:0. Напомним, что в первом туре Наполи выиграл у АИК 4:0, а Днепр у ПСВ - 2:0. Остальные матчи Группа A. Анжи - Янг Бойз 2:0, Ливерпуль - Удинезе 2:3 Группа B. Академика - Хапоэль (Тель-Авив) 1:1, Атлетико - Виктория Пльзень 1:0 Группа C. Марсель - АЕЛ 5:1, Боруссия - Фенербахче 2:4 Группа D. Ньюкасл - Бордо 3:0, Брюгге - Маритиму 2:0 Группа E. Мёльде - Штутгарт 2:0, Стяуа - Копенгаген 1:0

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter