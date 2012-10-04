Металлист одолел австрийский Рапид

В Харькове завершился матч группового этапа Лиги Европы, где местный "Металлист" принимал австрийский "Рапид".

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля (Эдмар 65, Шавьер 80). В другом матче этой группы сыграли Русенборг - Байер 0:1 Напомним, что в первом туре "Металлист" на выезде сыграл вничью - 0:0 с немецким "Байером", а "Рапид" дома проиграл норвежскому "Русенборгу" - 1:2. Остальные матчи Группа G. Базель - Генк 2:2, Видеотон - Спортинг 3:0 Группа H. Нефтчи - Интер (Милан) 1:3, Рубин - Партизан 2:0 Группа I. Хапоэль (Кирьят-Шмона) - Лион 3:4, Спарта (Прага) - Атлетик 3:1 Группа J. Лацио - Марибор 1:0, Панатинаикос - Тоттенхэм 1:1 Группа L. Ганновер - Леванте 2:1, Хельсингборг - Твенте 2:2

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