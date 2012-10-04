Металлист одолел австрийский Рапид
21:51, 04 октября 2012Спорт
1647
В Харькове завершился матч группового этапа Лиги Европы, где местный "Металлист" принимал австрийский "Рапид".
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля (Эдмар 65, Шавьер 80).
В другом матче этой группы сыграли Русенборг - Байер 0:1
Напомним, что в первом туре "Металлист" на выезде сыграл вничью - 0:0 с немецким "Байером", а "Рапид" дома проиграл норвежскому "Русенборгу" - 1:2.
Остальные матчи
Группа G. Базель - Генк 2:2, Видеотон - Спортинг 3:0
Группа H. Нефтчи - Интер (Милан) 1:3, Рубин - Партизан 2:0
Группа I. Хапоэль (Кирьят-Шмона) - Лион 3:4, Спарта (Прага) - Атлетик 3:1
Группа J. Лацио - Марибор 1:0, Панатинаикос - Тоттенхэм 1:1
Группа L. Ганновер - Леванте 2:1, Хельсингборг - Твенте 2:2
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter