Металлист одолел австрийский Рапид

21:51, 04 октября 2012
Спорт
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В Харькове завершился матч группового этапа Лиги Европы, где местный "Металлист" принимал австрийский "Рапид".

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля (Эдмар 65, Шавьер 80).

В другом матче этой группы сыграли Русенборг - Байер 0:1

Напомним, что в первом туре "Металлист" на выезде сыграл вничью - 0:0 с немецким "Байером", а "Рапид" дома проиграл норвежскому "Русенборгу" - 1:2.

Остальные матчи

Группа G. Базель - Генк 2:2, Видеотон - Спортинг 3:0

Группа H. Нефтчи - Интер (Милан) 1:3, Рубин - Партизан 2:0

Группа I. Хапоэль (Кирьят-Шмона) - Лион 3:4, Спарта (Прага) - Атлетик 3:1

Группа J. Лацио - Марибор 1:0, Панатинаикос - Тоттенхэм 1:1

Группа L. Ганновер - Леванте 2:1, Хельсингборг - Твенте 2:2

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