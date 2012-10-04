Блохин: Мы испугались результата и игры

О том, чего удалось добиться, а чего нет в премьерной для него, как тренера игре в Лиге чемпионов («Динамо» Киев – «Динамо» Загреб - 2:0) главный тренер киевлян Олег Блохин поведал на послематчевой пресс-конференции.

«На мой взгляд, игру мы начали очень хорошо. Забили гол, прошло какое-то время, и мы испугались результата и игры, которую показывали в первые двадцать минут, в результате чего позволили «Динамо» (Загреб) завладеть какой-то инициативой в середине поля. Не могли разобраться, кто кого накрывает, хотя перед игрой все было рассказано футболистам. Но так получилось, что игроки, видимо, забывают о том, что происходит на поле.

Во втором тайме перестроились, поскольку вели в счете в два мяча, выпустили еще одного опорного полузащитника, чтобы накрывать середину поля. Но мне не нравится, что в некоторых моментах команда отходит, не накрывает соперников в середине и садится слишком глубоко. Но даже при этом, я считаю, мы должны были еще два-три мяча забить и закончить эту игру. Если не считать полумоментов, мы не дали создать сопернику практически ничего», - цитирует Блохина официальный сайт «Динамо».