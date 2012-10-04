Суркис о Динамо: С приходом Блохина «пациент скорее жив, чем мертв»

Суркис говорит, что хоть после победы настроение у него хорошее, но надо работать над реализацией создаваемых моментов, ибо в конце турнирного пути может не хватить как раз забитых голов.

"После побед всегда настроение хорошее. Могу сказать, что с приходом Олега Владимировича «пациент скорее жив, чем мертв». Есть еще, над чем работать, но рука тренера видна уже через неделю: фланги работают, через них два мяча забили. Но надо реализовывать моменты, которые мы создаем. Во втором тайме было несколько таких возможностей, достаточно вспомнить выход Брауна. Надо забивать, потому что этих мячей может не хватить, как говорится, в конце пути. Ребят поздравил с победой, но надо еще работать", - сказал Суркис после матча, сообщает сайт "Динамо".

Комментируя, что изменилось со сменой Семина Блохиным, президент клуба отметил, что задекларированные новым тренером цели начали постепенно реализовываться.

"Я увидел огромную самоотдачу, желание играть с первых минут, быстрый переход от обороны к атаке, хотя и не всегда удавалось, и работу флангов. Все это Олег Владимирович декларировал, когда пришел в «Динамо». Думаю, что надо подождать, сразу ничего не делается. Надеюсь, что мы еще увидим то «Динамо», которое видели в его лучшие годы", - сказал Игорь Суркис.

Планы на групповой этап после матча с "Динамо" (Загреб) президент киевлян обрисовал так:

"Согласитесь, что еще вчера наше положение было хуже, чем сегодня. Мы выиграли один из ключевых матчей у прямого конкурента, если говорить о Лиге Европы. Но я не хотел бы говорить о Лиге Европы, надо бороться за самые высокие места. Сейчас нас ждут два тяжелейших матча против «Порту». А пока вообще сложно сказать, кто как финиширует. Надо играть все матчи с первой и до последней секунды, бороться и ставить перед собой максимальные задачи. И я надеюсь, что с каждой игрой «Динамо» будет только прибавлять", - подитожил Игорь Суркис.