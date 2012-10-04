Милиция подавила сопротивление футбольных ультрас в Тернополе

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей областного управления милиции, во время игры кто-то из болельщиков бросил в сторону футбольного поля зажженный файер. Стюарды сообщили об этом правоохранителям и те попытались вывести из фановского сектора нарушителя, но в его защиту встали другие болельщики.

«Злостное неповиновение и агрессивное поведение молодых людей, повлекшее не только неуважение к окружающим, но и обернувшееся уничтожениям имущества стадиона, вынудила милиционеров прибегнуть к мерам пресечения, чтобы не допустить массовых беспорядков. В итоге за хулиганство и злостное неповиновение работникам органов внутренних дел к ответственности привлекаются 10 человек, из них трое – несовершеннолетних», – говорится в сообщении правоохранителей.

В отношении всех задержанных составлены административные протоколы, которые направлены в суд. После документирования хулиганских действий всех участников инцидента отпустили.

В секторе общественных связей утверждают, что никаких претензий к работникам милиции у нарушителей нет, что они подтвердили в письменном виде.