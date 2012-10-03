Динамо выиграло матч Лиги чемпионов
23:38, 03 октября 2012Спорт
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Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе A между киевским и загребским Динамо.
Динамо (Киев) - Динамо (Загреб) 2:0 (Гусев 3, Пиварич 33 авт.)
Во втором матче этой группы Порту - ПСЖ 1:0
Остальные матчи:
Группа B. Шальке - Монпелье 2:2, Арсенал - Олимпиакос (Пирей) 3:1
Группа C. Зенит - Милан 2:3, Андерлехт - Малага 0:3
Группа D. Аякс - Реал (Мадрид) 1:4, Манчестер Сити - Боруссия 1:1
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