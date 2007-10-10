Проститутки стали спонсорами футбольного клуба

Итальянский футбольный клуб "Тренто", выступающий в четвертой лиге национального чемпионата, подписал спонсорский контракт с агентством по вызову девушек легкого поведения. Реклама агентства Casa Bianca ("Белый дом") размещена на официальном сайте клуба. По договору "Тренто" получил 10 тысяч евро, сообщает Sky News.

Реклама агентства Casa Bianca размещена на сайте команды в разделе "спонсоры". Ранее, нажав на баннер, посетитель мог попасть на страницу агентства, но теперь эта ссылка не работает. Сайт Casa Bianca вышел из строя во вторник 9 октября из-за большого количества посетителей.

По информации Sky News, Casa Bianca рекламирует себя как "место, где вы получите все, что захотите". Стоимость услуг, предлагаемых агентством, составляет 180 евро за одну девушку в час, причем расплачиваться можно с помощью пластиковых карт.

Инцидент со спонсором футбольного клуба уже вызвал недовольство городского совета Трентины. Член совета Ива Берази, отвечающая за спортивную жизнь города, заявила, что она чувствует себя оскорбленной в связи с подписанием клубом контракта с агентством проституток. Берази выразила надежду, что "Тренто" откажется от сотрудничества с Casa Bianca.

Лента.ру