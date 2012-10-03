В Киеве едва не подрались болельщики

Как сообщили нам в столичной милиции, в начале 20.00 по спецлинии «102» поступило сообщение от гражданина о том, что якобы на выходе станции метро. Кловская происходит массовая драка.

«Сразу к указанному месту были направлены наряды милиции. По их прибытию было установлено, что болельщики команды «Динамо» (Загреб) в количестве примерно 20 человек вышли на поверхность метрополитена, где в то время находилось примерно полтора десятка болельщиков киевского «Динамо».

В результате в какой-то момент между сторонниками обеих команд завязалась словесная перепалка. Однако, в результате вмешательства сотрудников милиции, которые рассекли цепью обе стороны, развития любых радикальных событий, если такие кто-то и планировал, удалось избежать», - отметили в столичном главке милиции.