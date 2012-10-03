Семин: Не может быть унижения российского тренера

"Думаю, моя ситуация с киевским "Динамо" должна разрешиться корректно. Ни в коем случае не может быть унижения российского тренера! Это мой принцип. Который подкреплен юридически", - заявил Семин "Советскому спорту", передает ТСН Проспорт.

Юрий Павлович отметил, что у него с руководством "бело-синих" есть пока некоторые недопонимания.

"У меня большая уверенность, что все решится нормально, потому что моими юридическими делами по контракту занимается Дмитрий Селюк, менеджер Генриха Мхитаряна, Ласины Траоре и многих других известных футболистов...", - отметил Семин.

Российский специалист добавил, что спит спокойно, ведь за все нюансы сейчас отвечает Селюк и в сложившейся ситуации нет ничего сверхъестественного - это жизнь.

Напомним, что босс "Динамо" Игорь Суркис ранее заявлял, что Семину не положены выплаты за разрыв контракта. Однако, Юрий Павлович настаивает на компенсации.

