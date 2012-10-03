Семин: Не может быть унижения российского тренера

15:20, 03 октября 2012
Спорт
5970

Экс-наставник киевского "Динамо" Юрий Семин убежден, что скандал с компенсацией со стороны "бело-синих" решится в его пользу.

Юрий Семин не даст себя в обиду

"Думаю, моя ситуация с киевским "Динамо" должна разрешиться корректно. Ни в коем случае не может быть унижения российского тренера! Это мой принцип. Который подкреплен юридически", - заявил Семин "Советскому спорту", передает ТСН Проспорт.

Юрий Павлович отметил, что у него с руководством "бело-синих" есть пока некоторые недопонимания.

"У меня большая уверенность, что все решится нормально, потому что моими юридическими делами по контракту занимается Дмитрий Селюк, менеджер Генриха Мхитаряна, Ласины Траоре и многих других известных футболистов...", - отметил Семин.

Российский специалист добавил, что спит спокойно, ведь за все нюансы сейчас отвечает Селюк и в сложившейся ситуации нет ничего сверхъестественного - это жизнь.

Напомним, что босс "Динамо" Игорь Суркис ранее заявлял, что Семину не положены выплаты за разрыв контракта. Однако, Юрий Павлович настаивает на компенсации.
 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter