Сегодня Блохин-тренер дебютирует в Лиге чемпионов

Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции.

Блохин подтвердил, что просматривал последние матчи загребского «Динамо» и сделал из этого свои выводы о команде.

"Лично я просматривал отдельно, а команда - нарезку. Коллектив отличается дисциплиной, играет от обороны и рассчитывает на контратаки, делая ставку на крайних и центральных полузащитников. Насыщается середина поля. Пока «Порту» в прошлом туре Лиги чемпионов не забил, игра для них складывалась очень тяжело", - сказал Олег Блохин, слова которого приводит сайт Динамо.

Блохин сообщил, что кадровых проблем у "Динамо" нет: все игроки тренируются в общей группе. Травмированный только полузащитник Милош Нинкович.

Новый тренер "Динамо" сказал, что не пересматривал игру его подопечных с парижским ПСЖ.

"Нет, а зачем? Это уже прошлое. Посмотрю, когда играть с ПСЖ. Тогда меня больше будут интересовать парижане", - сказал Блохин.

Матч с загребским "Динамо" станет дебютным в Лиге чемпионов для Олега Блохина как тренера.