Сегодня Блохин-тренер дебютирует в Лиге чемпионов
Тренер киевского "Динамо" считает, что "Динамо" загребское очень дисциплинированная команда, с которой его подопечным будет сложно играть, однако, у киевлян все игроки готовы выйти на поле и показать свой футбол.
Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции.
Блохин подтвердил, что просматривал последние матчи загребского «Динамо» и сделал из этого свои выводы о команде.
"Лично я просматривал отдельно, а команда - нарезку. Коллектив отличается дисциплиной, играет от обороны и рассчитывает на контратаки, делая ставку на крайних и центральных полузащитников. Насыщается середина поля. Пока «Порту» в прошлом туре Лиги чемпионов не забил, игра для них складывалась очень тяжело", - сказал Олег Блохин, слова которого приводит сайт Динамо.
Блохин сообщил, что кадровых проблем у "Динамо" нет: все игроки тренируются в общей группе. Травмированный только полузащитник Милош Нинкович.
Новый тренер "Динамо" сказал, что не пересматривал игру его подопечных с парижским ПСЖ.
"Нет, а зачем? Это уже прошлое. Посмотрю, когда играть с ПСЖ. Тогда меня больше будут интересовать парижане", - сказал Блохин.
Матч с загребским "Динамо" станет дебютным в Лиге чемпионов для Олега Блохина как тренера.