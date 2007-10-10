Блохин уйдет из сборной, если проиграет Шотландии

В среду, 10 октября, главный тренер сборной Украины Олег Блохин провел пресс-конференцию на базе Динамо в Конча-Заспе, в ходе которой заявил, что если в матче с Шотландией не будет достигнут положительный результат, он покинет свой пост. Олег Блохин заявил, что за 3 дня невозможно привести к общему знаменателю, однако в случае неудачи он напишет заявление об уходе, сообщают Подробности.

Тренер сборной отметил, что Украине, практически потерявшей шансы попасть в финальную часть Евро-2008, надо продолжать набирать очки в рейтинг ФИФА, чтобы попасть во 2 корзину при жеребьевке следующего отбора.

Блохин считает, что работает на будущее, привлекая в сборную молодых игроков, но, по его мнению, не стоит выдергивать из молодежки таких игроков как Кравченко и Федорив, так как она тоже решает свои задачи. Блохин не считает, что в сборной есть игроки, которые сдались, но надо дождаться матча с Шотландией. По словам тренера, он учитывает при подготовке к игре с Шотландией потери Хартли и Колдуэлла, но не считает этот фактор решающим.

Блохин не знает, будут ли играть вместе Шевченко и Гладкий, но сказал, что точно приедет Калиниченко - в субботу. Это связано с травмой Михалика и карточками. Олег Блохин сказал, что вчера не тренировался капитан "Зенита" Анатолий Тимощук, у которого травма голеностопа. Кроме того, по словам Блохина, в не очень хорошем состоянии игроки "Днепра".