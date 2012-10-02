Семин считает себя лучшим тренером Динамо после Лобановского

Комментируя заявления Игоря Суркиса о неудовлетворительной игре команды, Семин сказал, что свои задачи выполнил.

"Одноразовые поражения будут. Чемпионат Украины еще не закончился, мы находимся на втором месте. Мы в состоянии догнать Шахтер и в состоянии лидировать. Были в состоянии. У нас было 6 новых игроков, которые практически не прошли подготовку. Мы получили очень большую нагрузку в этих 4 матчах квалификации Лиги чемпионов. Так что этот спад был естественен. И слова Игоря Михайловича – это только слова", - заявил Семин, которого цитирует football.ua.

Свое будующее Семин видит в российском футболе.

"Вижу себя помощником российского футбола. Надо немного отдохнуть, нагрузка была очень большая. У меня почти не было перерывов на протяжении многих лет. Определимся со своим будущим в ближайшее время. Надо еще закончить эпопею с киевским Динамо. Еще раз хочу сказать: у меня от киевского Динамо самые-самые положительные впечатления. Это чтобы никто не подумал", - добавил Семин.



"И, наверное, никто не зачеркнет тот факт, что русский тренер был чемпионом Украины. Наверное, никто не зачеркнет тот факт, что русский тренер три раза выводил команду в групповой этап Лиги чемпионов. Есть и еще достижения. На международной арене я второй человек, который набрал такое количество очков после Валерия Васильевича Лобановского. Если у него было 48, то у меня 35 очков", - заявил "русский тренер".