Луческу не намерен менять тактику в матче с Ювентусом

Накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов «Ювентус» – «Шахтер» тренер горняков Мирча Луческу на пресс-конференции оценил соперника и поведал об установке на игру.

«Сейчас туринская команда такая же, какой была много лет назад. Одна из самых сильных в Европе со всех точек зрения. Они прекрасно знают и сильные, и слабые точки. И мы, и они сильны, так что предстоящий матч будет очень сложным для обеих команд», - сказал Луческу.

В контексте того, что Лига чемпионов возвращается в Турин после перерыва, на стадионе ожидается аншлаг, «Ювентус» будет стремится проявить себя перед болельщиками, журналисты спросили о тактике «Шахтера». На вопрос, можно ли ждать, что в этой встрече горняки сыграют от обороны, Луческу ответил: «Играют не болельщики, а команды на поле. Из-за этого тактика меняться не будет. Да, конечно, матч долго ждали здесь, ведь «Ювентус» давно не играл в Лиге чемпионов на своем поле. Поэтому игра предстоит очень сложная. «Ювентус» - сильная команда, болельщики будут помогать ей, но мы не должны по этой причине менять тактику».

По мнению Луческу, «Ювентус» - это сейчас самая лучшая команда в группе. «Так как дома «Шахтер» играет хорошо, будем надеяться, что будем играть хорошо и на выезде. У нас сложная группа с соперниками очень высокого уровня. Думаю, основная борьба будет против «Ювентуса» и «Челси». Однако это только второй тур, так что никаких итогов подводить еще нельзя», - цитирует тренера пресс-служба «Шахтера».

Напомним, что матч «Ювентус» - «Шахтер» состоится сегодня в 21.45 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале «Украина»