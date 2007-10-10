FIFA готовит эксперимент с ”умным” мячом

Вчера в Цюрихе состоялось заседание стратегического комитета FIFA, на котором были одобрены два эксперимента. На клубном Чемпионате мира по футболу команды будут играть мячом, в середине которого будет микрочип, а помогать главному арбитру будут сразу четыре боковых рефери.

Как сообщает официальный сайт FIFА, в числе прочих проблем, были рассмотрены вопросы повышения качества судейства. В связи с этим были одобрены два эксперимента, которые будут проведены во время Чемпионата мира среди клубов в Японии.

Во-первых, в состав судейских бригад будут введены еще два боковых арбитра. Кроме того, будут испытаны новые мячи со встроенным чипом, разработанные совместно "Adidas" и "Cairos". "Умные" мячи должны помочь арбитрам в определении взятия ворот в спорных эпизодах.

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