СМИ: «Шахтер» поменяет Лукарелли на Алвеша

В январе атака донецкой команды может быть изменена: вместо итальянца Лукарелли горняки собираются приобрести бразильца Алвеша, сообщает Остров со ссылкой на "Футбол Медиа" .

Практически каждый день итальянская пресса сообщает про то, что Кристиано Лукарелли не сумел полностью адаптироваться в Донецке и хочет вернуться на родину. Приводятся и его слова, что, мол, тренер не всегда доверяет, а уровень украинского чемпионата не особо высок.

Главным потенциальным претендентом на Лукарелли называют "Торино". "Гранатовые" испытывают серьезные проблемы в линии атаки и готовы предложить "Шахтеру" вариант с арендой итальянского голеадора, при котором они полностью берут на себя выплату далеко не маленькой зарплаты Кристиано.

Французские и голландские СМИ сообщают, что если Лукарелли покинет Донецк, то его заменит знатный бомбардир из "Херенвена" Афонсо Алвеш. 27-летний игрок сборной Бразилии давно перерос уровень своего нынешнего клуба, но проблема в том, что за него ломят сумасшедшую цену в районе 20-ти млн. евро.

Мало того, mercato365.com информирует о том, что Ринат Ахметов уже предпринял попытку заполучить Алвеша, но предложение в размере 15-ти млн. евро было отвергнуто. Впрочем, французы не сомневаются, что президент "Шахтера" выйдет на "Херенвен" с новым предложением.

Также на Афонсо, который в последнем туре чемпионата Голландии забил семь мячей, претендует ряд европейских команд. Среди них "Бенфика", "Миддлсбро" и московский ЦСКА. По данным британских СМИ "Боро" согласны заплатить за бразильца 10 млн. фунтов.