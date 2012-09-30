ФИФА назвала 11 городов России, которые будут принимать ЧМ-2018

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, церемония объявления городов-хозяев Чемпионата мира-2018 транслировалась по центральным российским каналам.

Право проводить чемпионат получили Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ростову-на-Дону, Калининград, Волгоград, Саранск и Москва. Причем в российской столице матчи будут проводиться сразу на двух стадионах - «Лужники» и «Спартак».

При этом ФИФА отказалась удовлетворить заявки Краснодара и Ярославля, которые также претендовали на проведение турнира.

Президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что каждый следующий турнир всегда лучше предыдущего. При этом он напомнил, что ближайший ЧМ пройдет в 2014 году в Бразилии.

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«Турнир в России будет лучшим чемпионатом мира. Я видел много первенств планеты, и всегда каждый следующий был лучше. Я уверен, что в России эта традиция будет продолжена. Когда я оцениваю турниры по шкале от 1 до 10, я дам этой стране сразу 10 баллов», - сказал он.

В свою очередь Президент России Владимир Путин заявил, что событие такого уровня является очень хорошим поводом привлечь большое количество молодых людей в спорт. «Заразить их спортом, оттащить от алкоголя, от табака», - сказал он.

Кроме этого, В.Путин добавил, что в ходе подготовки к ЧМ будут созданы новые рабочие места, развиваться спортивная и транспортная инфраструктура.

«Уверен, что вся страна, во всяком случае все любители спорта будут рады, счастливы. И я сам нахожусь в предвкушении этого праздника», - сказал президент РФ.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010 года Президент ФИФА Й.Блаттер объявил, что Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России.

На проведение ЧМ-2018 претендовали Нидерланды и Бельгия, Испания и Португалия, а также Англия.