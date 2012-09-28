Шахтер одолел Днепр

В напряженном матче 10-го тура Чемпионата Украины по футболу, который ознаменовался двумя удалениями и стычкой между футболистами, донецкий Шахтер победил Днепр со счетом 2:1.

Голы на счету Мхитаряна (13) и Срны (80) за горняков, и Ротаня (9) за днепрян.

Напомним, что сегодня же в другом матче 10-го тура киевские динамовцы под новым руководством одержали победу над луганской Зарей - 1:0.