Шахтер одолел Днепр

21:23, 28 сентября 2012
Спорт
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Завершился центральный матч 10-го тура украинской Премьер-лиги в Донецке.

Шахтер сохранил очки

В напряженном матче 10-го тура Чемпионата Украины по футболу, который ознаменовался двумя удалениями и стычкой между футболистами, донецкий Шахтер победил Днепр со счетом 2:1.

Голы на счету Мхитаряна (13) и Срны (80) за горняков, и Ротаня (9) за днепрян.

Напомним, что сегодня же в другом матче 10-го тура киевские динамовцы под новым руководством одержали победу над луганской Зарей - 1:0.

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