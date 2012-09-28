Шахтер одолел Днепр
21:23, 28 сентября 2012Спорт
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Завершился центральный матч 10-го тура украинской Премьер-лиги в Донецке.
Шахтер сохранил очки
В напряженном матче 10-го тура Чемпионата Украины по футболу, который ознаменовался двумя удалениями и стычкой между футболистами, донецкий Шахтер победил Днепр со счетом 2:1.
Голы на счету Мхитаряна (13) и Срны (80) за горняков, и Ротаня (9) за днепрян.
Напомним, что сегодня же в другом матче 10-го тура киевские динамовцы под новым руководством одержали победу над луганской Зарей - 1:0.
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