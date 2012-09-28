Дебют Блохина в Динамо оказался удачным
19:20, 28 сентября 2012Спорт
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Киевское "Динамо" победило на НСК "Олимпийский" в своем первом матче под руководством Олега Блохина.
Олег Блохин фартовый для "Динамо"
"Динамо" победило "Зарю" (Луганск) со счетом 1:0.
Победный гол после передачи Артема Милевского на 81 минуте забил Раффаэле Каэтано.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 сентября, Олег Блохин подписал с "Динамо" четырехлетний контракт. Сегодня же Олег Владимирович проводил первую официальную игру на посту главного тренера "Динамо".
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