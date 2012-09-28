Дебют Блохина в Динамо оказался удачным

"Динамо" победило "Зарю" (Луганск) со счетом 1:0.

Победный гол после передачи Артема Милевского на 81 минуте забил Раффаэле Каэтано.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 сентября, Олег Блохин подписал с "Динамо" четырехлетний контракт. Сегодня же Олег Владимирович проводил первую официальную игру на посту главного тренера "Динамо".