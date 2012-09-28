В ФФУ признались, что решение Блохина их шокировало

Представители Федерации футбола Украины были очень удивлены и расстроены, когда Олег Блохин сообщил, что уходит из национальной сборной.

Об этом рассказал президент ФФУ Анатолий Коньков, сообщаетТСН.

"Известие о том, что Олег Блохин стал главным тренером "Динамо" и покидает сборную нас шокировало, такого мы не ожидали. Все наши усилия были направлены на создание идеальных условий для подготовки национальной сборной, поэтому такой поворот событий нас по-настоящему удивил и огорчил", - признался Коньков.

Глава ФФУ отметил, что наверное, это решение не совсем правильное по отношению к украинскому футболу: "Но это выбор Блохина, нам остается только его принять".

Напомним, что Блохин будет готовить сборную Украины еще следующие два матча отбора на чемпионат мира 2014 года, которые состоятся в октябре.