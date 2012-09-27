Тернопольчанин стал чемпионом мира по армреслингу

Как сообщили УНИАН в управлении физической культуры и спорта Тернопольской облгосадминистрации, на ХХХІV чемпионате мира по армспорту, который проходил в Бразилии на прошлой неделе, спортсмен завоевал две золотых медали.

27-летний кременчанин одержал победу в соревновании как на левую, так и на правую руку в весовой категории свыше 110 кг

Справка УНИАН. Заслуженный мастер спорта многократный чемпион мира, Европы и Украины А.Пушкар - воспитанник спортивного общества «Колос». Сейчас работает тренером по рукоборству в Тернопольском национальном экономическом университете, а также в родном Кременце.