В Киеве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу

17:26, 26 сентября 2012
Спорт
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Жребий был слепым, потому команды одной лиги могли встретиться между собой.

Матчи 1/8 пройдут

Результаты жеребьевки таковы:

"Карпаты" (Львов) - "Металлист" (Харьков);

"Украгроком" (Головковка, Д3) - "Черноморец" (Одесса);

"Днепр" (Днепропетровск) - "Ильичевец" (Мариуполь);

"Ворскла" (Полтава) - "Таврия" (Симферополь);

"Говерла" (Ужгород) - "Шахтер" (Донецк);

"Нива" (Тернополь, Д3) - "Севастополь" (Севастополь, Д2);

"Авангард" (Краматорск, Д2) - "Арсенал" (Киев);

"Шахтер" (Свердловск, Д3) - "Волынь" (Луцк), сообщает Сегодня.

Матчи 1/8 финала пройдут 31 октября.

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