В Киеве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу
17:26, 26 сентября 2012Спорт
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Жребий был слепым, потому команды одной лиги могли встретиться между собой.
Матчи 1/8 пройдут 31 октября
Результаты жеребьевки таковы:
"Карпаты" (Львов) - "Металлист" (Харьков);
"Украгроком" (Головковка, Д3) - "Черноморец" (Одесса);
"Днепр" (Днепропетровск) - "Ильичевец" (Мариуполь);
"Ворскла" (Полтава) - "Таврия" (Симферополь);
"Говерла" (Ужгород) - "Шахтер" (Донецк);
"Нива" (Тернополь, Д3) - "Севастополь" (Севастополь, Д2);
"Авангард" (Краматорск, Д2) - "Арсенал" (Киев);
"Шахтер" (Свердловск, Д3) - "Волынь" (Луцк), сообщает Сегодня.
Матчи 1/8 финала пройдут 31 октября.
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