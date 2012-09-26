В Киеве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Жребий был слепым, потому команды одной лиги могли встретиться между собой.

Результаты жеребьевки таковы: "Карпаты" (Львов) - "Металлист" (Харьков); "Украгроком" (Головковка, Д3) - "Черноморец" (Одесса); "Днепр" (Днепропетровск) - "Ильичевец" (Мариуполь); "Ворскла" (Полтава) - "Таврия" (Симферополь); "Говерла" (Ужгород) - "Шахтер" (Донецк); "Нива" (Тернополь, Д3) - "Севастополь" (Севастополь, Д2); "Авангард" (Краматорск, Д2) - "Арсенал" (Киев); "Шахтер" (Свердловск, Д3) - "Волынь" (Луцк), сообщает Сегодня. Матчи 1/8 финала пройдут 31 октября.

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