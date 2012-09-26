Зимняя Олимпиада-2022 в Украине может потянуть на семь миллиардов

Об этом сообщает "Коммерсант-Украина".

В окончательном варианте стоимость подготовки к Олимпиаде составила $6,9 млрд. Как пояснил глава Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Владислав Каськив, финансирование будет осуществляться за счет государственного и местных бюджетов, средств частных инвесторов и с помощью смешанного государственно-частного финансирования.

Наиболее затратным является строительство транспортной инфраструктуры ($1,77 млрд). Из госбюджета на автодороги планируется потратить $1,31 млрд, аэропорты — $100 млн, железнодорожную инфраструктуру — $360 млн. $710 млн предполагается затратить на строительство спортивных объектов — львовской ледовой зоны ($390 млн), снежной зоны Тисовца ($120 млн), горнолыжной арены Боржавы ($200 млн). Еще $185 млн госсредств будут выделены на строительство медиацентра.

С помощью смешанного финансирования и за счет инвесторов будут построены гостиницы ($833 млн), отдельный отель для представителей МОК ($160 млн) и олимпийские поселки ($365 млн). Интересно, что на жилье для журналистов планируется потратить вдвое больше, чем для спортсменов,— $738 млн.

Владислав Каськив сообщил, что подавать заявку в МОК планируется во второй половине 2014 года.

"Основные работы будем проводить уже после подтверждения заявки в 2015 году. Шансы, что МОК выберет Украину, очень высоки. До 2015 года мы планируем реанимировать действующие объекты инфраструктуры и проводить переговоры с инвесторами",— отметил господин Каськив.