В Черкассах будут играть в футбол на «Кубок Австралии»

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, в турнире будут принимать участие мальчики 2000 года рождения. В турнире примет участие 6 команд, пять из которых представляют Украину, еще одна - «БАТЕ» – Беларусь.

Среди фаворитов турнира - воспитанники днепропетровского «Днепра», полтавской «Ворсклы» и мариупольского «Ильичевца». Черкасскую область на соревнованиях представляет команда «Днепр-80».

В прошлом году в турнире «Кубок Австралии» представители Черкасс заняли третье место, а победил днепропетровский «Днепр».

Название турнира связано с тем, что главным спонсором соревнований «Кубка Австралии» является уроженец Черкасс Алексей Мамалыга, который сейчас живет в Австралии.

Финал турнира состоится 30 сентября.